Участник пешей колонны парада Победы рассказал о правилах расположения солдат в строю

Участник пешей колонны парада Победы из Военной космической академии имени Можайского рассказал, почему в начале каждой коробки ставят самых высоких военнослужащих.

Таким образом не сбивается шаг при маршировании и участники могут идти ровно друг за другом. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.