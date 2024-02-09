Около 130 км автодорог построят в ТиНАО к 2030 году

Около 130 километров автодорог построят в ТиНАО к 2030 году. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

В частности, продолжат трассу Марьино – Саларьево, построят путепровод на пересечении с автодорогой М-3 "Украина". Первую очередь еще одного дублера Калужского и Киевского шоссе – автодороги Мамыри – Пенино – Шарапово – сдадут в этом году.

Кроме того, в ТиНАО планируют построить поперечные дороги-связки, которые существенно улучшат транспортное сообщение. После этого путь от Киевского до Варшавского шоссе по линии аэропорт Внуково – Щербинка составит более 30 километров.

Еще автодорогу Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево продлят до трассы М2 "Крым". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.