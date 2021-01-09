На портале мэра заработал сервис по поиску потерявшихся питомцев

На портале мэра и правительства Москвы заработал сервис поиска пропавших кошек и собак. Об этом написал на своей странице "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Каждый год на улицах города находят более трех тысяч питомцев. Теперь москвичи могут помогать друг другу, публикуя объявления о пропаже или находке домашних животных.

Помимо этого, на сайте есть и другие сервисы для владельцев животных. Электронная запись к ветеринару и напоминания о плановой вакцинации. Подробнее – с сюжете телеканала Москва 24.

