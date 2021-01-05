Новогодние праздники в Москве прошли без чрезвычайных происшествий – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Сергей Собянин заявил, что празднование Нового года в столице прошло без серьезных происшествий. Об этом мэр рассказал в ходе общения с журналистами, передает Агентство "Москва".

"Новогодние праздники в Москве прошли без каких-то чрезвычайных происшествий. Все городские службы работали в нормальном режиме", – объяснил градоначальник.

По словам Собянина, без сбоев производилась уборка снега – с городских дорог убрали почти 500 тысяч кубометров осадков. Кроме того, не нарушалась подача тепла и электроэнергии, работали городские и социальные службы.

Накануне сообщалось, что для уборки дорог уже в Московской области были задействованы более 1,1 тысячи единиц спецтехники. Уборку производили на проезжей части.

