В уборке дорог Подмосковья задействовано более 1,1 тыс спецтехники

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Свыше 1,1 тысячи единиц спецтехники задействовано в уборке дорог в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

"Техника занимается ликвидацией последствий снегопада. На основных региональных вылетных дорогах, проездах по маршрутам общественного транспорта идет очистка проезжей части. Дорожные службы стараются обеспечить безопасный проезд по основным магистралям региона. При необходимости будет задействована дополнительная техника", – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Специалисты начинают уборку проезжей части высокоинтенсивных дорог спустя 3-5 часов после снегопада, а менее интенсивных – спустя 4-5 часов.

Также уточняется, что сегодня в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности до 21:00 из-за мокрого снега. Автомобилистов призывают быть аккуратными на дорогах или пересесть на общественный транспорт.

Ранее сообщалось, что похолодание придет в столичный регион к концу недели. Синоптики рассказали, что в ночь на 7 января столбики термометров будут показывать от -4 до -6 градусов, а в ночь на 8 января температура может опуститься до -11 градусов. Также ожидаются осадки в виде снега.