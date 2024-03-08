Праздничную программу к 8 марта подготовили на площадках ВДНХ

Особую программу в честь 8 марта подготовили на ВДНХ – там проходят мероприятия в честь праздника, а также специальная акция: все женщины с именем Марта могут бесплатно посетить экспозиции "Найти Бэнкси" и "Терракотовая армия".

На выставке "Россия" подготовили встречи с знаменитостями. Как создать яркое ледовое шоу и почему без технологий здесь не обойтись, рассказал гостям выставки олимпийский чемпион Илья Авербух.

Что еще подготовили на ВДНХ? Подробнее о культурной программе – в эфире телеканала Москва 24.