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Новости

08 марта, 23:30

Город

Праздничную программу к 8 марта подготовили на площадках ВДНХ

Праздничную программу к 8 марта подготовили на площадках ВДНХ

Цветочные фотозоны появились на станциях "Трубная" и "Курская"

Новости часа: количество поездок на городском транспорте увеличилось на 230 млн – Собянин

Месячник по уборке и благоустройству территории пройдет в Москве в апреле – Собянин

Москвичи поделились впечатлениями от обновленной транспортной системы столицы

Тематические экскурсии и мероприятия подготовили в музее "Автомобили мира" к 8 марта

Панда Катюша впервые вышла к посетителям зоопарка в Москве

Жителям столицы рассказали, как изменилась транспортная система Москвы за год

Вход на каток в Парке Горького сделали бесплатным для женщин 8 Марта

Программу "Умный город для жизни" можно посетить на ВДНХ до 10 марта

Особую программу в честь 8 марта подготовили на ВДНХ – там проходят мероприятия в честь праздника, а также специальная акция: все женщины с именем Марта могут бесплатно посетить экспозиции "Найти Бэнкси" и "Терракотовая армия".

На выставке "Россия" подготовили встречи с знаменитостями. Как создать яркое ледовое шоу и почему без технологий здесь не обойтись, рассказал гостям выставки олимпийский чемпион Илья Авербух.

Что еще подготовили на ВДНХ? Подробнее о культурной программе – в эфире телеканала Москва 24.

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