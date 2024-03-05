Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 марта, 07:45

Город

"Холдинг Т1" проводит IT-лекции для школьников и студентов на ВДНХ

"Холдинг Т1" проводит IT-лекции для школьников и студентов на ВДНХ

Пять набережных отремонтируют в Москве в 2024 году

Московская неделя моды проходит в столице

Новости часа: число преступлений в общественных местах Москвы снизилось почти в 2,5 раза

"Безопасный город": аварийность в Москве сократилась на 25% за последние шесть лет

Парк Горького и "Сокольники" стали любимыми местами зимнего отдыха москвичей

Новости часа: около 360 домов в Москве снесли по программе реновации

Новости часа: 150 тыс москвичей получили жилье по реновации

Новости часа: экономика Москвы показала устойчивый рост

Орнелла Мути и ее дочь приехали на Московскую неделю моды

На выставке-форуме "Россия" проходят лекции для школьников и студентов от "Холдинга Т1" – одного из лидеров отечественного IT-рынка. Вместе с юными участниками мероприятия эксперты разберут нестандартные бизнес-задачи и покажут, насколько увлекательными могут быть цифровые профессии.

По мнению организаторов, такие активности помогут заинтересовать подростков IT-специальностями и избежать нехватки квалифицированных кадров в отрасли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городобразованиевыставкивидеоАлександра БрильМаксим Шаманин
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика