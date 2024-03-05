"Холдинг Т1" проводит IT-лекции для школьников и студентов на ВДНХ

На выставке-форуме "Россия" проходят лекции для школьников и студентов от "Холдинга Т1" – одного из лидеров отечественного IT-рынка. Вместе с юными участниками мероприятия эксперты разберут нестандартные бизнес-задачи и покажут, насколько увлекательными могут быть цифровые профессии.

По мнению организаторов, такие активности помогут заинтересовать подростков IT-специальностями и избежать нехватки квалифицированных кадров в отрасли. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.