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Новости

04 августа, 22:30

Город

Выставка спецтехники проходит на форуме-фестивале "Москва 2030"

Выставка спецтехники проходит на форуме-фестивале "Москва 2030"

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Показы возможностей спецтехники, полеты в аэротрубе и серфинг проходят в парке "Музеон". Каждая площадка форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" приготовилась по-своему.

На площади Революции обустроили уютные лаундж зоны, где можно отдохнуть от шума и суеты. С 23 августа здесь можно будет увидеть участников фестиваля живого пения и заглянуть в универмаг российских дизайнеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
городвидеоСветлана КлючниковаАнастасия Тареева
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