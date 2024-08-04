Выставка спецтехники проходит на форуме-фестивале "Москва 2030"

Показы возможностей спецтехники, полеты в аэротрубе и серфинг проходят в парке "Музеон". Каждая площадка форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" приготовилась по-своему.

На площади Революции обустроили уютные лаундж зоны, где можно отдохнуть от шума и суеты. С 23 августа здесь можно будет увидеть участников фестиваля живого пения и заглянуть в универмаг российских дизайнеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

