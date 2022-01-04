В московских парках проходят занятия по фигурному катанию и лыжному ходу

Научиться фигурному катанию и техникам лыжного хода сейчас можно в столичных парках. Там проходят занятия как для детей, так и для взрослых. Есть даже бесплатные. Также без оплаты работают многие катки и лыжные трассы. На них нужна лишь предварительная регистрация. Это важно для того, чтобы одновременно на площадке не собиралось слишком большое количество людей. Самые большие катки расположены в Парке Горького, в Сокольниках и на ВДНХ. Самые протяженные лыжные трассы – в Сокольниках, Измайловском парке и в Царицыно.

Подробнее – на телеканале Москва 24.