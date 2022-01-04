45 тысяч предпринимателей зарегистрировались на портале поставщиков в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о работе портала поставщиков в 2021-м году. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
По словам представителя мэрии, за год на портале зарегистрировались 45 тысяч пользователей.
"Ежемесячно в 2021 году на портале регистрировалось в среднем до 4,4 тысячи новых пользователей, большая часть которых – 90 процентов – представители малого и среднего бизнеса", – отметил Ефимов.
В совокупности за услугами портала поставщиков обращаются уже свыше 250 тысяч поставщиков по России. Кроме того, в сервисе зарегистрирована 51 тысяча заказчиков из 39 регионов страны.
Глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко добавил, что платформа для поставщиков регулярно обновляется. В 2021-м году пользователям предложили услугу подачи заявки на оформление банковской гарантии для участия в госзакупках, а также возможность создавать сайты-визитки для продвижения своих продуктов.
В декабре 2021 года стало известно, что Москва заняла первое место в Национальном рейтинге прозрачности закупок. Отмечается, что за последние 10 лет общий объем экономии столичных заказчиков на торгах по госзакупкам достиг более одного триллиона рублей.
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