Как провести праздничные выходные в столице

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В кинотеатре на Новом Арбате до 9 января можно посмотреть комедию для всей семьи "Петсон и Финдус. Лучшее на свете Рождество". Фильм снят по мотивам сказок шведского писателя Свена Нурдквиста. Это веселые истории про ворчливого старика Петсона и неугомонного котенка Финдуса. Посетители смогут сфотографироваться в домике старика и примерить его шляпу, а также послушать песни из мультфильма.
Любители мумий, пирамид и Древнего Египта могут отправиться на выставку "Сокровища Тутанхамона". Она проходит на ВДНХ в 33-м павильоне. При входе в выставочный зал посетители телепортируются в палаточный лагерь археологов, а затем могут рассмотреть несколько сотен уникальных сокровищ из легендарной гробницы.
За новогодними фотографиями следует отправиться на Кузнецкий Мост. Там проходит традиционная выставка дизайнерских елей в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Их украшали известные стилисты, музыканты и артисты. 15 стильных и необычных новогодних красавиц объединяет одна тема "Елки больших городов. Новогодние традиции". Авторы вдохновлялись главными новогодними символами мегаполисов.
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