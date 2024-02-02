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Новости

02 февраля, 07:30

Город

Москвичам представили культурную программу на 2 февраля

Москвичам представили культурную программу на 2 февраля

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Жителям столицы рассказали, как провести досуг в пятницу, 2 февраля. В афишу вошли кино, театр и выставка.

Например, в прокат вышла японская драма "Идеальные дни". Главный герой – мужчина средних лет, который встает раньше восхода солнца, ухаживает за мини-садом и ходит на работу чистильщиком городских туалетов. В фильме поднимаются вопросы о смысле жизни, счастье и определении себя в обществе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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