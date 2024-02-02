Москвичей предупредили о порывистом ветре и гололедице 2 февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В последний рабочий день недели, 2 февраля, в столице ожидается облачная погода с прояснениями. По городу пройдут небольшие осадки, местами умеренные в виде снега и мокрого снега. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр РФ.

По прогнозам метеорологов, температура воздуха днем в Москве будет колебаться в пределах от нуля до минус 2 градусов, по области – от плюс 1 до минус 4 градусов.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами возможны порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до минус 6 градусов, а в Подмосковье – до минус 9 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что средняя месячная температура в феврале в Москве будет около и выше нормы.

По словам синоптика, самое начало февраля в столице начинается с очень теплой погоды, которая по климатическим нормам совпадает со значениями марта.

Тем не менее, начиная с 7 февраля, в столице вновь ожидается похолодание до минус 5 градусов, предупредил Вильфанд.

Желтый уровень погодной опасности в Москве продлится до 5 февраля