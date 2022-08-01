В столице продолжается фестиваль "Московское варенье"

Сергей Собянин пригласил москвичей на фестиваль "Московское варенье". Он проходит на 23 площадках в разных районах города и продлится до 7 августа.

В рамках фестиваля пройдут кулинарные шоу, маркеты и мастер-классы для любителей сладкого. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.