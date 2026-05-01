Пикниковые зоны открылись для москвичей в городских парках

Москвичи могут забронировать беседки для шашлыков в парках на майские праздники. Площадки работают ежедневно с 10:00 до 22:00, а оформить бронь можно через сервисы mos.ru. Беседки рассчитаны на компании от 4 до 54 человек.

Посетителей также просят соблюдать правила поведения, не шуметь и не оставлять мусор. Врачи советуют не сочетать шашлык с белым хлебом и тяжелыми соусами, чтобы избежать проблем с пищеварением.

