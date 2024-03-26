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26 марта, 20:00

Экономика

Новости регионов: Минсельхоз рассказал об объемах производства яиц в России

Новости регионов: Минсельхоз рассказал об объемах производства яиц в России

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Объем производства яиц в России достаточный, и полностью закрывает потребности рынка. Все поставки в торговые сети выполняются, работа на птицефабриках идет бесперебойно. Об этом сообщил Минсельхоз. Также в министерстве отметили, что ведут работу над модернизацией предприятий и следят за биобезопасностью продуктов.

У водителей может появиться дополнительный день для обжалования штрафов ГИБДД. Кабмин РФ поддержал законопроект по этому вопросу. На данный момент обжаловать штраф можно в течение 10 суток. Если последний день выпадает на выходной, то он не переносится на ближайший рабочий день. Если вступят в силу изменения, то срок обжалования будет не 10 суток, а 10 календарных дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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экономикаобществоавторегионывидеоЕкатерина Фоменко
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