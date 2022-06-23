Ряд мобильных операторов РФ стал взимать плату за приобретение сим-карты

Сотовые операторы начали взимать плату за сим-карты. В частности, в "МегаФоне" пояснили, что при подключении нового абонента 50 рублей из первоначального взноса теперь сразу списывается за активацию номера. Но это не самая частая услуга.

В основном пользователей волнует стоимость тарифов и качество связи. Что будет с ценами? И сколько времени займет импортозамещение? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.