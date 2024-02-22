Объем экспорта московских товаров за три квартала 2023 года вырос на 30%

Объемы экспорта столичных товаров за три квартала 2023 года выросли почти на треть. Теперь российские товары продаются в странах Персидского Залива и СНГ, а также в Африке.

В целом, московские компании поставляют свою продукцию уже более чем в 100 стран. Московские компании поддерживает центр "Моспром". Как он помогает организовать продажи за рубеж и какие товары там пользуются спросом? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.