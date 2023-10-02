Сергунина заявила о высоком спросе на московские стройматериалы за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Производители строительных материалов и инженерных систем увеличивают поставки своих товаров в дружественные государства Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки и партнерам в СНГ. Об этом заявили в пресс-службе департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Столичные интеллектуальные системы, устройства для энергетики, декоративные лакокрасочные материалы и вентиляционное оборудование – это та продукция, которая на данный момент пользуется популярностью за рубежом. В пресс-службе уточнили, что для поиска партнеров, развития бизнеса и укрепления связей предприниматели задействуют инструменты Московского экспортного центра.

"При поддержке города в международных деловых событиях приняли участие уже больше 200 отраслевых компаний. Они представили свою продукцию в рамках выставок и бизнес-миссий партнерам из Объединенных Арабских Эмиратов, Вьетнама, Аргентины, Мексики, ЮАР, Нигерии и других стран", – заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В пресс-службе добавили, что посредством столичных программ производитель интеллектуальных систем и устройств для электроэнергетики начал экспортировать товары в Таиланд, Камерун, Колумбию и Иорданию. Выпускающее вентиляционное оборудование предприятие теперь передает продукцию в Казахстан, Таджикистан, Белоруссию и другие страны.

Вместе с этим еще одна столичная компания поставляет в десятки государств штукатурку для стен, покрытие для полов и иные декоративные лакокрасочные материалы. Как уточнили в пресс-службе, ее продукция пользуется спросом в Омане, ОАЭ, Индии и Турции.

Днем ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва помогает бизнесменам искать партнеров на новых рынках. По словам мэра, для предприятий проводятся выставки, бизнес-выезды, поддерживается онлайн-экспорт через иностранные маркетплейсы и многое другое.

Собянин: московские производители продуктов питания заключили новые экспортные контракты