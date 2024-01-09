Число получивших поддержку Москвы экспортеров выросло за год почти на 40%

Фото: пресс-служба ДПиИР

Свыше 7,4 тысячи столичных компаний в прошлом году воспользовались поддержкой Московского экспортного центра (МЭЦ) при выходе на новые рынки. Показатель по сравнению с 2022 годом вырос на 38%. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина, передает портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, в 2023 году представители малого и среднего бизнеса при поддержке города заключили внешнеторговые контракты на общую сумму 9,9 миллиарда рублей. На сегодняшний день товары столичных брендов поставляются по всему миру, включая Аргентину, Монголию, Индонезию, Сербию, Кению, Бахрейн, Перу, Таиланд и десятки других стран, указала Сергунина.

Отмечается, что найти иностранных партнеров предпринимателям помогают такие инструменты, как размещение продукции на международных маркетплейсах и в ретейле, участие в деловых мероприятиях, а также прохождение курсов и акселераторов.

После обучения разработчик цифровой платформы для ретейла впервые подписал договор с партнерами из Бахрейна, другой выпускник стал поставлять программное обеспечение в Перу. Кроме того, приоритетным направлением остались азиатские государства. В этом регионе спросом пользуются столичные сладости, напитки и экопродукция. За год на китайских онлайн-площадках начались продажи свыше 150 брендов.

В прошлом году Москва продолжила развитие совместных проектов с ближневосточными странами. После выставки Gulfood в Дубае предприятие, производящее полезные батончики, расширило свое присутствие на рынке Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Другой экспортер нашел новых партнеров для поставки медицинских VR-систем.

Помимо этого, на иностранные рынки начали выходить бренды детской одежды. Так, столичные производители наладили поставки в Саудовскую Аравию, Бразилию и другие страны. Свою аудиторию расширили и работающие в сфере кино и анимации компании. Одна из них в рамках Международного фестиваля анимации в Ханчжоу заключила контракт на лицензионный показ более чем 50 эпизодов популярного мультфильма.

Ранее сообщалось, что "Московская школа экспортера" провела свыше 130 мероприятий в 2023 году. Среди них были семинары, вебинары и онлайн-встречи с торговыми представителями РФ в дружественных странах.

Как рассказала Сергунина, в прошлом году при поддержке Москвы к работе за рубежом подготовились более 5,4 тысячи предпринимателей – на треть больше, чем в 2022-м.

Число столичных экспортеров выросло почти на 40% за 2023 год