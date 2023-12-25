Московские IT-компании подписали соглашения с партнерами из Малайзии

Фото: пресс-служба ДПиИР

Город впервые организовал для предпринимателей бизнес-миссию в Малайзию, в которой поучаствовали разработчики продуктов в сфере информационных технологий, производители оборудования. Они не только презентовали услуги и товары, но и обменялись контактами с зарубежными коллегами, а также обсудили перспективы сотрудничества. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра Наталья Сергунина заявила, что Малайзия является одним из актуальных направлений для развития международного партнерства. За первые восемь месяцев текущего года доля Москвы в совокупном экспорте РФ в эту страну составила свыше 54%. Десять столичных компаний представили свою продукцию в Куала-Лумпуре в ходе деловой поездки.

На сайте уточнили, что переговоры, которые организовала Москва, принесли первые результаты. В частности, разработчик платформы для проведения видеоинтервью при приеме на работу подписал соглашение с малазийским технологическим предприятием. Другой участник бизнес-миссии презентовал потенциальным покупателям проект по запуску IT-инфраструктуры, помогающей вести учет продаж.

Помимо этого, новых партнеров нашла компания, которая создает системы навигации в сложных локациях. Технологическое решение планируют внедрить в аэропорту Куала-Лумпура, торговых центрах, инновационной долине в городе Сайберджая, на других площадках.

Деловые поездки в дружественные страны пользуются популярностью у предпринимателей города. Сейчас сформирован план деловых событий на следующий год. В него вошла 21 бизнес-миссия, а также 14 международных выставок.

Ранее Сергунина рассказывала, что московские предприниматели при поддержке города посетили 100 зарубежных выставок и форумов с февраля 2017 года. За семь лет 1,8 тысячи столичных компаний поучаствовали в международных деловых событиях.

До этого Сергей Собянин отмечал, что столица помогает предпринимателям искать партнеров на новых рынках. Так, для предприятий организуются выставки, бизнес-выезды, поддерживается онлайн-экспорт через зарубежные маркетплейсы и другое.

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