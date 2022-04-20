Стоимость продуктов для кулича увеличилась на 20%

Приготовить кулич в 2022 году будет на 20% дороже, чем в прошлом. Об этом сообщили в Руспродсоюзе. Если сложить стоимость ингредиентов, то выйдет 174 рубля.

Сколько при этом стоят покупные куличи? И во сколько обойдется вообще весь пасхальный стол? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

