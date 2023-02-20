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Экономика

Конгресс США предупредил об угрозе дефолта по долговым обязательствам в течение полугода

Конгресс США предупредил об угрозе дефолта по долговым обязательствам в течение полугода

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Конгресс США предупредил об угрозе дефолта по долговым обязательствам в течение полугода. Американский госдолг достиг рекорда в феврале – он составил более 30 триллионов долларов. Неспособность Вашингтона платить по счетам может спровоцировать глобальный финансовый кризис, заявила министр финансов страны в интервью CNN.

Почему долг так вырос и что будет с долларовыми накоплениями россиян, если дефолт объявят? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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