Конгресс США предупредил об угрозе дефолта по долговым обязательствам в течение полугода. Американский госдолг достиг рекорда в феврале – он составил более 30 триллионов долларов. Неспособность Вашингтона платить по счетам может спровоцировать глобальный финансовый кризис, заявила министр финансов страны в интервью CNN.

Почему долг так вырос и что будет с долларовыми накоплениями россиян, если дефолт объявят? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.