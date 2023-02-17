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14:40

Экономика

"Деньги 24": ЦБ РФ предложил новую схему для борьбы с телефонными мошенниками

"Деньги 24": ЦБ РФ предложил новую схему для борьбы с телефонными мошенниками

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2023 год может стать переломным в борьбе с телефонными мошенниками, которые ежегодно выманивают у граждан миллиарды рублей. ЦБ РФ предложил продумать систему принудительного возврата денег, похищенных у клиентов. Известно, что мошенники украли более 14 миллиардов в 2022 году.

Почему в Центробанке надеются на успех в борьбе с финансовыми жуликами и что для этого собираются сделать? Подробнее – в программе "Деньги 24".

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экономикафинансывидеоЕвгений Беляков
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