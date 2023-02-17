Экономист оценил планы Евросоюза по введению санкций против ФНБ

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Планы Евросоюза по введению санкций в отношении ряда российских банков и Фонда национального благосостояния (ФНБ) не окажут никакого влияния на кредитный рынок РФ, заявил доцент кафедры политической экономики экономического факультета МГУ имени Ломоносова Максим Чирков. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Дело в том, что международные системы перестали работать в России. И в этом плане за границей уже давно нельзя пользоваться российскими картами. Но внутри ограничений не будет. У нас в стране уже достаточно давно создана система "Мир", и, соответственно, все платежи внутри России проводятся", – сказал эксперт.

Чирков предположил, что Евросоюз сможет расширить список банков, отключенных от SWIFT, однако это не окажет кардинального влияния на ситуацию. При этом инициативу о введении санкций в отношении ФНБ экономист посчитал странной.

"ФНБ – это в общем-то пенсионное накопление, финансирование пенсий граждан. Тогда против кого эти санкции вводятся? Против самых обычных граждан России", – заявил Чирков.

Такая неразборчивая и в целом сомнительная санкционная политика, по мнению Чиркова, может подорвать экономический авторитет европейских стран и Соединенных Штатов.

"Это приведет к тому, что в дальнейшем на долгие десятилетия инвесторы по всему миру будут с опаской смотреть на европейскую и американскую юрисдикцию, потому что все понимают, что это может коснуться и какой-то другой страны", – предположил он.

При этом, по словам Чиркова, эффективность санкций продолжает снижаться, приближаясь к нулевым значениям. Российская же экономика, напротив, получает фундаментальные преимущества от этого процесса. В частности, речь идет о снижении издержек производства.

"То есть растет наша конкурентоспособность. Поэтому нельзя сказать однозначно, что это санкции причиняют вред. Я думаю, что через год, через два после более подробного изучения феномена этих санкций окажется, что от них, может быть, пользы было больше, чем вреда", – заключил Чирков.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель предложил ввести ограничительные меры против порядка 100 физических лиц и компаний в рамках десятого пакета санкций против РФ. При этом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уточнила, что санкционные меры будут введены в отношении пропагандистов, политиков и военных.

До этого сообщалось, что в десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза, который Брюссель планирует утвердить до 24 февраля, войдут торговые ограничения объемом в 11 миллиардов евро.



Десятый пакет антироссийских санкций может затронуть еще четыре отечественных банка

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