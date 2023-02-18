Биржевая цена на бензин Аи-92 выросла почти на 10% за неделю

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Биржевые цены на бензин за прошедшую торговую неделю резко выросли. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Так, биржевая цена на бензин марки "Регуляр-92" в европейской части РФ с 13 по 17 февраля увеличилась почти на 10% до 38 362 рублей за тонну, а стоимость бензина марки "Премиум-95" также выросла на 8% до 41 731 рубля за тонну.

5 февраля вступили в силу ограничения на поставки российских нефтепродуктов. Евросоюз запретил импорт подобной продукции из России. Вместе с этим государства ЕС и G7 установили на них потолок цен.

Впоследствии в Евросоюзе сделали два исключения. Ограничение не коснется нефтепродуктов, которые были созданы из российской нефти за границей. Также потолок цен не будет действовать в случае смешивания нефтепродуктов из России и нефтепродуктов другого происхождения.

Швейцария вслед за ЕС также ограничила цены на нефтепродукты из РФ. После введенных ограничений торговля, посредничество и транспортировка российского мазута будут разрешаться лишь в том случае, если цена за баррель не будет превышать 45 долларов. Максимальная цена на бензин, дизельное топливо и нефть остановится на уровне 100 долларов за баррель.

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