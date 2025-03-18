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18 марта, 23:55

Экономика

Российские товары пользуются растущим спросом в Китае

Российские товары пользуются растущим спросом в Китае

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Российские товары, особенно сладости, набирают популярность в Китае. Несмотря на более высокие цены по сравнению с местными аналогами, китайские потребители готовы переплачивать за продукты с маркировкой "made in Russia". Среди самых востребованных товаров – шоколад "Аленка", печенье "Любятово", мед и мука.

Интерес к российским продуктам в Китае растет на фоне укрепления отношений между двумя странами. В 2023 году объем торговли между Россией и Китаем достиг почти 250 миллиардов долларов, а количество компаний, продающих российские товары, превысило 2,5 тысячи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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