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10 октября, 07:15

Экономика

Ставки по краткосрочным вкладам в крупных кредитных организациях РФ достигли 15%

Ставки по краткосрочным вкладам в крупных кредитных организациях РФ достигли 15%

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Хранить деньги в банке москвичам стало выгоднее. Ставки по краткосрочным вкладам в крупных кредитных организациях достигли 15%. Средний уровень ставки по депозитам на три месяца в данный момент составляет 11%, а на шесть месяцев – 10,8%.

Проценты увеличились после того, как Центробанк вновь поднял ключевую ставку. Это было сделано для торможения инфляции. Объем средств на вкладах сроком от одного до трех месяцев за сентябрь увеличился почти в 2,5 раза.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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