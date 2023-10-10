Ставки по краткосрочным вкладам в крупных кредитных организациях РФ достигли 15%

Хранить деньги в банке москвичам стало выгоднее. Ставки по краткосрочным вкладам в крупных кредитных организациях достигли 15%. Средний уровень ставки по депозитам на три месяца в данный момент составляет 11%, а на шесть месяцев – 10,8%.

Проценты увеличились после того, как Центробанк вновь поднял ключевую ставку. Это было сделано для торможения инфляции. Объем средств на вкладах сроком от одного до трех месяцев за сентябрь увеличился почти в 2,5 раза.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.