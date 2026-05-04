Россиянам рассказали, как законно сэкономить на налогах за дачу

Владельцам дачных домов напомнили о налоговом вычете. Государство предоставляет каждому собственнику вычет в 50 квадратных метров: налог на имущество начисляется только на площадь сверх этой нормы.

Если дом меньше 50 квадратных метров, платить налог не нужно вовсе. Пенсионеры, инвалиды первой и второй групп и ветераны боевых действий освобождены от земельного налога за 6 соток.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.