04 мая, 09:30
Россиянам рассказали, как законно сэкономить на налогах за дачу
Владельцам дачных домов напомнили о налоговом вычете. Государство предоставляет каждому собственнику вычет в 50 квадратных метров: налог на имущество начисляется только на площадь сверх этой нормы.
Если дом меньше 50 квадратных метров, платить налог не нужно вовсе. Пенсионеры, инвалиды первой и второй групп и ветераны боевых действий освобождены от земельного налога за 6 соток.
