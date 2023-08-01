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Общество

Москвичам рассказали, какие законы и правила вступили в силу с 1 августа

Москвичам рассказали, какие законы и правила вступили в силу с 1 августа

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С 1 августа в России вступают в силу новые законы и правила. Например, с этого дня начали работать основные пункты закона о цифровом рубле – это третья форма национальной валюты. Предназначена она для платежей и переводов, поэтому в "цифре" нельзя открыть вклад или получить кредит. Завести электронный кошелек можно через банк, а совершать операции через специальную платформу.

Кроме того, с 1 августа Соцфонд будет перерассчитывать пенсии для 9,5 миллиона работающих пенсионеров или работавших в 2022 году. Прибавка будет зависеть от размера зарплаты – чем она выше, тем больше плюс.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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