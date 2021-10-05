Урбанисты нашли способ очистить крупные города от шума и пыли. Они снова предложили сделать въезд в центр миллионников платным. По их словам, это сократит количество заторов, а вырученные средства пойдут на благоустройство.

О том, что думают об этой инициативе эксперты, сколько готовы москвичи платить за поездку внутри Садового кольца и где такая идея уже прижилась, – в эфире телеканала Москва 24.