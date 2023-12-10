Более 3,5 тысячи человек посетили VR-аттракцион "Полет над макетом Москвы" на ВДНХ

Более 3,5 тысячи человек за месяц посетили VR-аттракцион "Полет над макетом Москвы" на ВДНХ. Посмотреть на столицу в миниатюре приходят целыми семьями.

Уменьшенную в 400 раз копию центральной части города увидели уже более двух миллионов человек. Большой популярностью пользуются и тематические шоу. Во время сеансов зрители могут увидеть, как над макетом города встает и заходит солнце. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

