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10 декабря, 10:15

Общество

Более 3,5 тысячи человек посетили VR-аттракцион "Полет над макетом Москвы" на ВДНХ

Более 3,5 тысячи человек посетили VR-аттракцион "Полет над макетом Москвы" на ВДНХ

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Более 3,5 тысячи человек за месяц посетили VR-аттракцион "Полет над макетом Москвы" на ВДНХ. Посмотреть на столицу в миниатюре приходят целыми семьями.

Уменьшенную в 400 раз копию центральной части города увидели уже более двух миллионов человек. Большой популярностью пользуются и тематические шоу. Во время сеансов зрители могут увидеть, как над макетом города встает и заходит солнце. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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