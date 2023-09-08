Выступления российских артистов, выставки и лекции пройдут в "Лужниках" в рамках МУФ-2023

Площадки Московского урбанфорума продолжают работать. В "Лужниках" находится самая масштабная из них.

"Лужники" превратятся в танцпол вечером в пятницу, 8 сентября. Там выступят известные российские артисты. Кроме того, в рамках Урбарфорума продолжают работать тематические площадки: фотовыставки, выступления уличных музыкантов, лекции и мастер-классы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.