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08 сентября, 16:45

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Выступления российских артистов, выставки и лекции пройдут в "Лужниках" в рамках МУФ-2023

Выступления российских артистов, выставки и лекции пройдут в "Лужниках" в рамках МУФ-2023

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Площадки Московского урбанфорума продолжают работать. В "Лужниках" находится самая масштабная из них.

"Лужники" превратятся в танцпол вечером в пятницу, 8 сентября. Там выступят известные российские артисты. Кроме того, в рамках Урбарфорума продолжают работать тематические площадки: фотовыставки, выступления уличных музыкантов, лекции и мастер-классы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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