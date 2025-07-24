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24 июля, 16:15

Экономика

Продукция Mars исчезнет с полок "Пятерочки" и "Перекрестка"

Продукция Mars исчезнет с полок "Пятерочки" и "Перекрестка"

Компания Х5 отказалась отгружать продукцию Mars в магазины своих торговых сетей

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Продукция Mars, включая шоколадные батончики, конфеты, драже и жевательные резинки, может пропасть из магазинов сети Х5, то есть из "Пятерочки" и "Перекрестка". Компания Х5 прекратила отгрузки этой продукции, потому что предложенные поставщиком условия не соответствуют принципам справедливого ценообразования.

Как пояснила представитель пресс-службы Х5 Юлия Макар, компания открыта к продолжению диалога, но действует исключительно в интересах покупателей и стремится обеспечить качество, доступность и справедливость в цепочке поставок. Ситуация не затронула корма для животных этой марки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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