В Wildberries объяснили ситуацию со штрафами для продавцов

В компании Wildberries разъяснили ситуацию со штрафами для продавцов. Ранее многие из них жаловались на то, что им приходят уведомления о неправильно указанных габаритах товаров. А следом – крупные штрафы.

Продавцы уверяли, что виной всему новые правила площадки – определять цену за логистику, исходя из объема упаковки. В Wildberries объяснили, что компания пыталась получить оплату за доставку товаров в соотвествии с их фактическими размерами, а также уберечь себя и перевозчиков от убытков.

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