Посещаемость крупнейших ТЦ столицы за год упала на 25%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последний год посещаемость крупнейших торговых центров столичного региона упала на 25%. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование компании Focus Technologies.

По сравнению с допандемийным периодом этот показатель снизился на 39%. Количество посетителей крупных ТЦ, площадь которых не превышает 80 тысяч квадратных метров, за минувший год снизилось уже только на 7%, а у средних торговых центров осталось прежним. Малые центры площадью до 20 тысяч "квадратов" и вовсе смогли нарастить посещаемость на 1%.

Представители рынка связывают такую ситуацию с уходом иностранных брендов, а также снижением покупательной способности россиян. Причины же успеха малых ТЦ они видят в их ориентации на товары повседневного спроса, а также традиционно минимальном присутствии на таких площадках магазинов зарубежных компаний.

Падение посещаемости, восстановление которой может произойти на раньше середины следующего года, привело и к снижению темпов строительства торговых объектов. Так, с начала этого года в России ввели порядка 122 тысяч квадратных метров торговых площадей, что более чем в шесть раз меньше показателя прошлого года.

Ранее стало известно, что в период с 27 октября по 2 ноября российские кинотеатры посетило рекордное с марта количество зрителей – 2,1 миллиона человек.

Подобные показатели наблюдались в начале весны текущего года, когда на больших экранах еще показывали голливудские блокбастеры.



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