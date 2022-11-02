Эксперт назвала причины, почему москвичи стали реже посещать рестораны

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Москвичи перестали посещать рестораны в основном из-за резкого роста цен. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на эксперта ресторанного бизнеса Ирину Розову.

Согласно опросу в мобильном приложении "Город", 53% людей стали реже посещать рестораны. При этом 55% опрошенных заявили, что в принципе редко посещают заведения. Лишь 3% предпочитают заказывать еду домой.

Розова подчеркнула, что больше всего от снижения спроса пострадал тот сегмент заведений, куда ходили менеджеры на завтраки и бизнес-ланчи. При этом посещаемость фастфудов и новых ресторанов с высокими чеками не упала.

Эксперт считает, что больше всех пострадали рестораны среднего класса, так как повышение цен в этих заведениях стало критично для москвичей.

"Судя по празднованию Хеллоуина в Москве – настроение не у всех упало, но нынешняя обстановка, конечно, снизила поток людей в развлекательные заведения. Кто-то говорит, что их стали больше загружать на работе, приходится уходить не в 18:00, а в 20:00 и теперь на рестораны времени не остается. Но около 25% посещают рестораны так же, как и раньше", – отметила Розова.

При этом москвичи посещают рестораны, чтобы встретиться с друзьями, а доставкой из ресторанов люди стали пользоваться реже со времен пандемии.

Ранее сеть ресторанов "Вкусно – и точка" повысила цены на шесть позиций в меню с 20 октября. В сети уточнили, что цены могут подскочить на 5–10% у бургеров, что связано с ростом себестоимости продуктов. При этом в компании отметили, что цены по-прежнему остаются ниже, чем у конкурентов в данной категории.



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