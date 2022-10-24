Владелец "Вкусно – точка" заявил, что в ресторанах не будут вводить доставку

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские рестораны быстрого питания "Вкусно – и точка" не планируют вводить доставку. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на владельца сети Александра Говора.

По его словам, люди при желании сами могут посетить заведения и купить все, что хотят. Но, подчеркнул Говор, если кому-то необходима доставка, то пусть "проявят свою предпринимательскую инициативу".

Владелец сети отметил, что люди сами могут заняться этим вопросом, так как у "Вкусно – и точка" и без того хватает дел и забот.

Говор также поделился, что организацию доставки даже не поднимали на повестку. Решение отказаться от нее связано с политикой сети, подчеркнул Говор. Он попросить посетить рестораны лично и напомнил, что бесплатный санузел все еще работает в заведениях.

В свою очередь, официальный телеграм-канал сети оперативно прокомментировал слова Говора.

"Вкусно – и точка" активно работает над перезапуском доставки, в данный момент идут переговоры с партнерами. Как и сообщалось ранее, мы планируем запустить ее до конца года", – написали там.

В сентябре гендиректор "Вкусно – и точка" Олег Пароев заявил, что до конца года сеть ресторанов быстрого питания запустит доставку. По его словам, заведения ведут переговоры с "Яндексом" и Delivery.

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