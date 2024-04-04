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04 апреля, 16:00

M24.RU

Специалисты рассказали, как создаются равные условия для ведения бизнеса

Специалисты рассказали, как создаются равные условия для ведения бизнеса

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4 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему «От добросовестной отчётности к честной конкуренции. Как налоговая служба регулирует прозрачность и законность ведения бизнеса?».

Как налоговая служба контролирует недобросовестное поведение на рынках? Какая ответственность сегодня предусмотрена за нарушения при ведении бизнеса? Об этом и многом другом расскажут:

  • заместитель начальника отдела оперативного контроля УФНС России по Москве Алексей Осипов;
  • старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля УФНС России по Москве Виктория Алферова;
  • старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля УФНС России по Москве Дмитрий Воробьев;
  • старший государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля УФНС России по Москве Николай Борщевский.
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