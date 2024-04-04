Специалисты рассказали, как создаются равные условия для ведения бизнеса

4 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему «От добросовестной отчётности к честной конкуренции. Как налоговая служба регулирует прозрачность и законность ведения бизнеса?».

Как налоговая служба контролирует недобросовестное поведение на рынках? Какая ответственность сегодня предусмотрена за нарушения при ведении бизнеса? Об этом и многом другом расскажут:

