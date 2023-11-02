02 ноября, 12:00Экономика
"Актуальный репортаж": сервисы ИИ использует почти половина московских предпринимателей
Сервисы искусственного интеллекта использует почти половина московских предпринимателей. Это данные исследования.
Оказалось, что чаще всего нейросети привлекают для механической работы, анализа данных, расшифровки – трудоемких задач, которые требуют концентрации. Сколько экономит бизнесу ИИ и какие профессии могут исчезнуть с его широким распространением?
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.