"Актуальный репортаж": сервисы ИИ использует почти половина московских предпринимателей

Сервисы искусственного интеллекта использует почти половина московских предпринимателей. Это данные исследования.

Оказалось, что чаще всего нейросети привлекают для механической работы, анализа данных, расшифровки – трудоемких задач, которые требуют концентрации. Сколько экономит бизнесу ИИ и какие профессии могут исчезнуть с его широким распространением?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.