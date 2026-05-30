"Яндекс" запустил в Москве новый формат доставки одновременно курьером и роботом

В Москве запустили комбинированную доставку, в которой курьеры работают совместно с роботами‑доставщиками.

По словам директора по продукту рободоставки "Яндекса" Марины Перескоковой, робот проходит часть маршрута и передает заказ курьеру для доставки до двери. Такой формат позволяет увеличить количество выполненных заказов и ускорить доставку без изменения тарифов для курьеров.

