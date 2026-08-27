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27 августа, 11:00

Спорт

Матч Лиги чемпионов между "Лионом" и "Фенербахче" завершился потасовкой

Матч Лиги чемпионов между "Лионом" и "Фенербахче" завершился потасовкой

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Матч Лиги чемпионов между "Лионом" и "Фенербахче" завершился потасовкой между футболистами и представителями команд. После финального свистка на поле произошел конфликт, участников которого несколько минут пытались разнять. В потасовке также участвовал тренер вратарей "Лиона".

Встреча завершилась победой "Фенербахче" со счетом 2:1. По сумме двух матчей турецкий клуб выиграл 3:2 и вышел в основной этап Лиги чемпионов впервые за 17 лет. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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