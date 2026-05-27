27 мая, 09:00Спорт
Футболист "Локомотива" Батраков возглавил рейтинг самых дорогих игроков РПЛ
Футболист "Локомотива" Алексей Батраков впервые возглавил рейтинг самых дорогих игроков Российской премьер‑лиги (РПЛ). Стоимость полузащитника выросла до 28 миллионов евро после завершения сезона.
Вторую строчку делят полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и капитан "Краснодара" Эдуард Сперцян. Их оценили в 25 миллионов евро. Тройку лидеров замыкает нападающий "Зенита" Педро дос Сантос.
