27 мая, 07:30Экономика
В России с 27 мая начал действовать запрет о параллельном импорте техники
С 27 мая в России изменились правила параллельного импорта техники зарубежных производителей. Минпромторг РФ исключил из перечня часть компьютерной техники, накопителей и медицинских изделий.
Речь идет о прекращении упрощенного ввоза без разрешения правообладателя, а не полном запрете поставок. В список вошли Acer, ASUS, HP, Intel, Samsung, Toshiba и другие бренды.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.