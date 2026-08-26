Россиянам назвали главные отличия цифрового рубля от безналичной оплаты

Оплата цифровым рублем имеет ряд отличий от привычного безналичного расчета. Счет в цифровой валюте может быть только один на человека, и открывается он непосредственно в Банке России.

Все расчеты идут напрямую через Центробанк, минуя коммерческие банки в качестве финансовых посредников. Кроме того, деньги в цифровых рублях перечисляются моментально в круглосуточном режиме, что исключает задержки в течение рабочего дня или до трех суток, которые иногда случаются у коммерческих банков.

Любые переводы в цифровых рублях для физических лиц осуществляются без комиссии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.