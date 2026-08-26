Психолог рассказала, как правильно выбрать кружок или секцию для ребенка

При выборе дополнительных занятий для ребенка родителям стоит учитывать его индивидуальные особенности и интересы. Об этом рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

По ее словам, взрослым сначала стоит понаблюдать за ребенком и понять, какие занятия ему подходят, а уже после этого выбирать кружки и секции.

Абравитова также призвала не стремиться полностью заполнять свободное время ребенка дополнительными занятиями. По ее мнению, у детей обязательно должно оставаться время, которое они могут проводить наедине с собой.

Найти подходящее хобби поможет портал mos.ru, где доступно более 41 тысячи вариантов занятий. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.