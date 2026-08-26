Интерес к кружкам дополнительного образования вырос в Москве

Интерес к кружкам дополнительного образования растет в Москве. В департаменте образования и науки рассказали, что количество кружков увеличивается с каждым годом, появляются новые форматы занятий, поэтому записываться в них лучше заранее. Школы, кружки и секции откроются 1 сентября.

Директор Дворца творчества детей и молодежи на Миуссах Ольга Коровацкая сообщила, что набор уже открыт по всем направлениям. Во дворце представлено более 20 направлений, это 850 групп детей. Самыми востребованными кружками во дворце являются технические и кулинарные.

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