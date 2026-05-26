Сергей Собянин: первые электросуда проекта "Москва 1.0" спущены на воду

Первые инновационные электросуда проекта "Москва 1.0" сошли с Московской судостроительной верфи. Сергей Собянин заявил, что к 2035 году вся Москва-река должна использовать только электросуда, что значительно улучшит экологию.

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев отметил, что Москва занимает особое место в модернизации внутренних водных путей. Министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что опыт столицы будет масштабирован в других регионах.

