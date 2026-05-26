Столичные спасатели завершили подготовку к началу купального сезона. Все сотрудники поисково-спасательных станций прошли дополнительное обучение, которое проводилось с середины марта до конца апреля.

Такие учения организуются два раза в год перед сезонами с разной спецификой работы. На учениях к спасателям присоединились добровольцы-кинологи для помощи в патрулировании береговой линии и спасении тонущих людей.

