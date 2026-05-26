Новости мира: три человека погибли в результате обрушения эстакады в Сеуле

Три человека погибли в результате обрушения эстакады в Сеуле. Еще трое числятся пострадавшими без вести. Инцидент произошел во время работ по демонтажу. Рабочие заметили проседание конструкции, и когда на место приехали инспекторы, чтобы проверить безопасность, часть путепровода рухнула. Железнодорожная корпорация страны остановила движение поездов и по другим линиям в этом месте из-за попадания обломков на пути.

Сразу в нескольких регионах Индонезии произошли наводнения после проливных дождей. На острове Ява вышла из берегов крупная река. В одном из районов после прорыва дамбы уровень воды поднялся до 2 метров. Местные жители эвакуированы в мечети и дома, расположенные на возвышенностях. Люди обвинили власти в том, что обещанные еще два года назад укрепление дамб и расчистка русла реки так и не были проведены.

